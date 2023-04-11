الثلاثاء 11 أبريل 2023
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مفتي الجمهورية يكشف حكم تأخير غسل الجنابة والاحتلام في رمضان

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم غسل الجنابة بعد لقاء الزوجين، أو الاحتلام في رمضان.

وقال المفتي خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن غسل الجنابة سواء بلقاء الزوجين أو الاحتلام فإنه يجب قبل صلاة الفجر، وإن أخره الشخص بعد صلاة الفجر وحتى قبل الشروق فعليه الغسل في هذه الحالة وصومه صحيح.

وأشار إلى أنه إذا أصبح الإنسان جنبًا ولم يغتسل فعدم الاغتسال لا يؤثر على صومه.

حكم الاحتلام بنهار رمضان

وتابع أن الإنسان إذا أصابته جنابة بالاحتلام بعد صلاة الفجر فيجب عليه الغسل، لأنه أمر موجب له، ولو اغتسل بعد صلاة الظهر فصومه صحيحًا.

مفتى الجمهورية غسل الجنابة الإحتلام رمضان نهار رمضان صلاة الفجر

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