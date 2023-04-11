حبس عامل لاتهامه بقتل عجوز في البساتين

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من سيدة عجوز بواسطة أداة حادة بمنطقة البساتين بهدف سرقة أموالها.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

كان قد تبلغ لقسم شرطة البساتين من الأهالي بوجود سيدة متوفاة بأحد العقارات بدائرة القسم.

على الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وضبط مرتكبيها وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة سيدة "مسنة" مقيمة محل البلاغ داخل مسكنها ووجود إصابات بها .

وبسؤال نجلها قرر أنه حال تواجده بالشقة سكنه بذات العقار أبلغه أحد الجيران بسماع صوت استغاثة من داخل الشقة محل سكن والدته.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بذات العقار محل إقامة المجني عليها تم استهدافه وضبطه .

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها وحيازتها مبالغ مالية، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها والتعدي عليها بالضرب مستخدماً أداة حديدية محدثاً إصابتها التى أدت إلى وفاتها .

وبإرشاده تم ضبط مبلغ مالي مستولى عليه من محل سكن المجني عليها ، والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.