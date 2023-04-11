ضبط 26 طنًا من منتجات المخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية؛ للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وجاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان نجحت إدارة مراقبة الأغذية فى تنظيم حملات تفتيشية متتالية على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة، حيث تم ضبط 26 طنًا من منتجات المخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك داخل أحد الأماكن المخصصة لتخزين وصناعة المخلل بمركز أسوان بإشراف من الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.

ولفت إلى أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المعظم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وهو ما أسفر عن حالة الضبط السالفة الذكر، وتم التحفظ على المضبوطات، كما تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وعرضها على الجهات المختصة.

وقد أشرف على عملية الضبط مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور، وبعضوية مراقبى أول الأغذية بمركز أسوان محمود عبدالسلام، ومراقبى أول الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى.

وفى سياق آخر أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية إعداد حصر شامل لمراكز التدريب على مستوى المديريات والهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة، مع إعداد خطط تشمل الأهداف والنقاط والمراحل التدريبية وساعات التدريب ومستوى المحاضرين وجهات الاعتماد من أجل إعداد كوادر بشرية وقيادات قادرة على تحمل المسئوليات والمهام المنوطة لهم.

جاء ذلك أثناء توقيع بروتوكول التعاون التدريبى بين مديرية التنظيم والإدارة ومديرية القوى العاملة بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، وسهير مكى مدير مديرية التنظيم والإدارة، وفوزى صابر مدير مديرية القوى العاملة حيث يستهدف البروتوكول تنمية الوعى وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة، ومديريات الخدمات والوحدات المحلية والهيئات، تواكباً مع التطور السريع فى كافة مجالات العمل العام، وخاصة الجوانب المعلوماتية والإنترنت والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل.

وقد أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أن البروتوكول سيتضمن تنظيم وعقد أنشطة تدريبية تتضمن دورات وندوات وورش عمل ومؤتمرات فى النواحى الإدارية والتقنية وتنمية الموارد البشرية، على أن يكون ذلك بشكل مجانى.

لفت إلى أنه سيتم بموجب هذه الأنشطة التدريبية منح شهادات معتمدة للمشاركين بالدورات والندوات والمؤتمرات تكون بمثابة مستند على جاهزية العاملين؛ لتولى الوظائف القيادية والإشرافية.

مضبوطات

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