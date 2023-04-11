أحمد عبدالعزيز: حياتى هادئة وزوجتى أكبر داعم لى

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إنه يحب أن يكون تتر حياته عبارة عن فيلم سينمائي، ويكون عملا ملحميا ومن لقطة واحدة "وان شوت"، مشيرا إلى أن حياته طبيعية وليست بها الكثير من الصعاب، لذلك فيختار الموسيقى الهادئة في التتر وأن يغنيها الفنان علي الحجار.

وأضاف أحمد عبد العزيز، خلال برنامج "التتر"، على "شعبي إف إم" عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة هاجر جميل، أنه لديه رغبة مستمرة في تقديم شيء مختلف وجديد في الفن.

وأكد، أن هناك الكثير مما ساعدوه طوال مشواره الفني، وأهمهم زوجته الكاتبة دينا شرف الدين، وأخيه محمد عبدالعزيز، وأصدقائه من السبعينيات.

ووجه عبدالعزيز خالص الشكر والامتنان لوالده ووالدته، وقال: "أنا مبحبش التصوير لدرجة كبيرة، يعنى مبحبش تصوير كل لحظاتى باستمرار".