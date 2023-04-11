تفاصيل عروض الليلة 14 لبرنامج "هل هلالك" بمركز الهناجر.. غدا

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، تنطلق فعاليات الليلة الـ ١٤ لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتحيى الفنانة أميرة رضا، الليلة، حيث تشدو بأشهر أغانى زمن الفن الجميل، التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، مثل محمد عبد الوهاب وأسمهان وفيروز وشادية وصباح وغيرهم، ولكن بأسلوب موسيقى جديد .

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى .