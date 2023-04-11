صافرة مصرية تدير مواجهة الترجى وشبيبة القبائل فى دورى أبطال إفريقيا

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، طاقمًا مصريًا لإدارة مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسند «كاف» للحكم الدولي المصري أمين عمر، مهمة إدارة مباراة الترجي وشبيبة القبائل، ويعاونه كل من أحمد حسام طه ومحمود أبوالرجال (حكمين مساعدين)، ومحمد عادل (حكمين مساعدين).

واختير أحمد الغندور، لمهمة إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه محمود البنا مساعدًا لحكم الفيديو.

وسبق أن أدار طاقم التحكيم ذاته، المباراة النهائية لبطولة كأس مصر (موسم 2021-2022)، التي جمعت فريقي الأهلي وبيراميدز، يوم أمس الإثنين، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

سبق لأمين عمر، أن أدار مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (موسم 2019-2020)، التي شهدت فوز الشبيبة على ملعبه، بهدف دون رد.

وسيحل الترجي ضيفًا على شبيبة القبائل، يوم الحادي والعشرين من أبريل، في التاسعة من مساءً، على ملعب (5 يوليو) بالجزئر العاصمة.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، قد أوقعت أيضًا الأهلي، في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، والوداد البيضاوي المغربي في مواجهة سيمبا التنزاني، بينما سيواجه صن داونز الجنوب إفريقي، نظيره شباب بلوزداد الجزائري.