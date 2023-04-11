رئيس قسم السموم بطب الإسكندرية: احذروا الرنجة والفسيخ في عيد الفطر

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ ورئيس قسم السموم الإكلينيكية، في كلية الطب بجامعة الاسكندرية، من خطورة تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم، وعقب عيد الفطر المبارك، دون وضعه لدقائق على النار حتى يتكسر السم الموجود في جسم السمك.

واكدت الدكتورة مها، أن السم الموجود داخل الرنجة والفسيخ لا يتكسر بالملح والليمون والخل الذي يتم وضعه عليه قبل تناوله وليس ايضًا نظام التمليح المنزلى يقضى على السم كونه يتم تجهيزه بشكل نظيف، وإنما السم يتكسر بالنار فقط، مشيرة إلي ان لو مصمم تاكل فسيخ اغليه بقى.

وأشارت إلى البكتريا الموجودة في جسم الرنجة والفسيخ أمر طبيعى وليس لها علاقة بنظافة البائع من عدمه أو أن يتم عمل الفسيخ في المنزل أو لا، خاصة وان البكتريا المسببة للتسمم موجودة داخل السمك واللحمة والفراخ والخضروات وغيرها.

وأضافت نظرًا لطريقة تحضير سمك الفسيخ التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا ويفرز سمومًا قاتلة، وأعراض التسمم عبارة عن "زغللة في العين، جفاف في الحلق، الشعور بصعوبة في البلع والكلام، الإصابة بضعف في جميع عضلات وأجزاء الجسم، والإصابة بضيق في التنفس، القيء والشعور بالغثيان والألم في منطقة البطن، التنميل أو ضعف الحركة".



كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي طن أسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر داخل محل قبل ترويجها بالإسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر بقصد التربح منها والأضرار بصحة المواطنين.