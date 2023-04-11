"أكساد": ربط تطوير البحوث بتطبيقات تواجه مخاطر المناخ على القطاع الزراعي

وقع الدكتور نصرالدين العبيد، مدير منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد"، التابعة لجامعة الدول العربية، والدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب السورية، اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعة والمركز العربي “أكساد”، في مجالات بحوث المحاصيل والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية جاءت تجسيداً لأهمية علاقات التعاون البنّاء بين منظمة أكساد" ووزارة التعليم العالي، وجامعة حلب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور نصرالدين العبيد، في تصريحات اليوم الثلاثاء على هامش التوقيع، إن هذه الإتفاقية تأتي في إطار الجهود المشتركة لتطوير البحث العلمي في ظل التقدم العلمي والتقنيات الحديثة، وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، موضحا أهمية البحوث التطبيقية في خدمة القطاع الزراعي خاصة في المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

وأضاف العبيد، “يأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للاتفاقيات العلمية والبحثية التي تم توقيعها مع الجامعات ومراكز الأبحاث بهدف تأكيد العمل معها وتكامله، وبما ينسجم مع الاتفاقية الاطارية الموقعة مع وزارة التعليم العالي، والتي تهدف بشكل عام إلى تعميق البحوث العلمية التطبيقية، والتي ينتج عنها مشاريع تنموية تطبيقية تنهض بالقطاع الزراعي لتحسين العمل والارتقاء بالإداء وترشيد الانفاق واختصار الوقت والجهد”.

وأوضح مدير أكساد، أن الاتفاقية تنص على إجراء دراسات علمية وبحوث زراعية متخصصة وتطبيقات حقلية تحقق الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية في مجالات الزراعة الحافظة وتطوير الزراعة العضوية، والمحافظة على الأنواع النباتية الملائمة للمناطق الجافة كأصول وراثية وتطويرها واستثمارها في برامج التحسين الوراثي، وحصر وتوصيف الأراضي ومراقبة التدهور وإعادة تأهيلها.

وأشار إلى أنه وفقا للإتفاقية سيتم إجراء برامج تطوير زراعة القمح والشعير وإنتاج الأصناف بما يتناسب مع التغير المناخي كنظم إنتاج زراعي متكامل في البيئات الزراعية المختلفة، وزراعة الأنسجة النباتية كتقانة حيوية لزيادة معدل الإكثار والحصول على غراس خالية من الفيروسات والأمراض والحشرات، واستخدام البصمة الوراثية كتقنيات حيوية في المجالين النباتي والحيواني لتحديد الهوية الوراثية والتفريق بين المدخلات.

ولفت إلى قيام الجانبين بالتعاون في مجال تربية الدواجن والمجترات والتلقيح الاصطناعي للأبقار والأغنام والماعز، والتقصي عن الأمراض الوبائية والمشتركة وطرق الوقاية منها عند الدواجن والمجترات، وبرامج المكافحة الحيوية للآفات (أمراض وحشرات) المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة، ومراقبة تدهور الأراضي وإعادة تأهيل المتدهور منها وحصر وتوصيف الأراضي القابلة للاستخدام الزراعي، والمراعي والغابات.

وأوضح أن الاتفاقية تضمنت تعزيز الخبرات التقنية والفنية في المجالات التي تهم الطرفين من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المشتركة، وإخطار كل منهما الآخر بهذا النوع من النشاطات، والاستفادة من البنى التحتية التابعة للجامعة والمركز العربي (أكساد) بما يخدم الطرفين، وإعداد مشاريع ودراسات بحثية مشتركة حسب أولويات وخطط كل من الطرفين مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية والعائدات المالية الناتجة عن تلك البحوث للطرفين.

كما نصت على استعانة المركز وفقاً لحاجاته بأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة لكل منهما، ونشر الأبحاث العلمية وتحكيمها في مجلتي جامعة حلب والمجلة العربية للبيئات الجافة المحكمتين، والاستفادة من الخبرات العلمية والفنية والمشاركة في اللجان الفنية والعلمية وفق أنظمة الطرفين، والاسهام المباشر في الاشراف على أبحاث طلاب الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراة” المتفق على موضوعاتها من قبل الطرفين وفق الأنظمة الجامعية المعروفة.