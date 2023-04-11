الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مذيعو إذاعة "راديو 9090" في حفل سحورها السنوي (صور)

مذيعو إذاعة «الراديو
مذيعو إذاعة «الراديو 9090»

أقامت إذاعة «الراديو 9090» حفل سحورها الرمضاني السنوي أمس الإثنين، والذي شارك فيه عدد كبير من الإعلاميين، داخل إحدى الخيم الرمضانية بمنطقة مصر الجديدة.

وضم حفل السحور عددًا من الإعلاميين وهم شريف صلاح رئيس مجلس إدارة الراديو 9090، والإعلامي عبدالفتاح مصطفى مدير البرامج، والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، والإعلاميين محمد نشأت ومحمود الفقي ورامي الحلواني وفادي إبراهيم وسالي سعيد وبسنت بكر وإيمان مختار وشيماء حافظ وأحمد خيري.

كما حضر حفل السحور، عدد كبير من المذيعيين داخل «الراديو 9090»، وتميزت الأجواء بالبهجة والسعادة وسط التقاط الحضور الصور التذكارية احتفالا بالشهر المبارك.

يذكر أن «الراديو 9090» قدم العديد من المفاجآت في الخريطة البرامجية التى أعدها هذا الموسم احتفالا بشهر رمضان، وذلك عبر مجموعة من البرامج والمسلسلات المميزة، من تقديم مذيعى الراديو إضافة إلى مشاركة عدد من نجوم السينما والدراما.

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الراديو 9090 إذاعة الراديو 9090 بث مباشر ليفربول ضد بورنموث الدوري الانجليزي الخيم الرمضانية شريف صلاح عبدالفتاح مصطفى أحمد الطاهري الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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