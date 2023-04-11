عن محمد رفعت وعبد الرحمن الدروى

"قيثارة السماء، الصوت الذهبي، الصوت الملائكي، القيثارة الإلهية، مزمار من مزامير داود، وصوت من الجنة" .. كلها ألقاب أطلقت على الشيخ محمد رفت (1882 ـ 1950)، الذى يظلل صوته حياتنا الى يومنا هذا، عاش مثلا أعلى لكل من قرأ بعده، رفعت الذى الذى فقد بصره فى الثانية من عمره، وعوضه الله بموهبة استثنائية كتبت له الخلود، والى جوار تعلمه بكُتاب مسجد فاضل باشا بدرب الجماميز بحي السيدة زينب، وتعلمه المقامات على أيدى كبار معلمى زمنه، كان ابن حى الأغوات بحى المغربلين من هواة الموسيقى الكلاسيكية الغربية، وهو القارئ الوحيد الذي عُرف عنه شغفه بسماع أعمال بيتهوفن وموتسارت وفاجنر وتشايكوفسكي، قال الشيخ محمد متولى الشعراوى "إن أردت أحكام التلاوة فالحصريّ، وإن أردت حلاوة الصوت فعبد الباسط عبد الصمد، وإن أردت النفَس الطويل مع العذوبة فمصطفى إسماعيل، وإن أردت هؤلاء جميعاً فهو محمد رفعت». قبل أن يفتتح الشيخ رفعت بث الإذاعة المصرية، استفتى شيخ الأزهر وقتها، الإمام محمد الأحمدي الظواهري، عن جواز إذاعة القرآن عبر الأثير، فأفتى له بجواز ذلك، فافتتح البث بآية من أول سورة الفتح (إنا فتحنا لك فتحا مبينا)، ومن المؤسف الشيخ رفعت رفض أن تسجل الإذاعة قراءاته، حتى لا تستغني بها عنه، فينقطع مصدر رزقه. وفي رواية أخرى، قيِل إنه رفض تسجيل اسطوانات مخافة أن يمسها شخص غير طاهر!، كان نجم زمنه رغم ازدحام هذا الزمن بعباقرة فن التلاوة، كان صوفي النزعة، يميل يميل الى البسطاء أكثر من مخالطة الأغنياء، أحيا يوماً مناسبة لجارته الفقيرة بالمجان، مفضلاً إياها على إحياء الذكرى السنوية لوفاة الملك فؤاد، والد الملك فاروق، تسببّ صوت رفعت في حدوث إقبال كبير من الجمهور على شراء أجهزة الراديو، وازدحام المقاهي وبيوت الأعيان، الذين يملكون هذه الأجهزة النادرة وقتها، بالرواد والضيوف. وعرفت القاهرة، للمرة الأولى، ما سُمي "مقاهي الشيخ رفعت"، التي فرضت على روادها نظاماً صارماً وقت إذاعة التلاوة على الهواء، فلم يكن مسموحاً في هذه المقاهي مطلقاً بلعب الطاولة والدومينو، أو إحداث أي ضوضاء من شأنها التشويش على الجمهور!، أصابت الشيخ في عام 1943 "زغطة" أو فواق كانت تقطع عليه تلاوته، فتوقف عن القراءة، وأُصيب بعدها بسرطان الحنجرة، أنفق كل ما كان يملك على العلاج حتى افتقر، لكنه لم يمد يده إلى أحد، واعتذر عن قبول المبلغ الذي جُمع في اكتتاب (50 ألف جنيه) لعلاجه، قائلاً: "إن قارئ القرآن لا يُهان"، وحقق حلمه أن يُدفن بجوار مسجد السيدة نفيسة، حيث تقرر منحه قطعة أرض بجوار المسجد فأقام مدفنه عليها. وكان من عادته - قبل وفاته- أن يذهب كل يوم اثنين أمام المدفن، ليقرأ ما تيسر من آيات الذكر الحكيم..

الشيخ عبد الرحمن الدروى (1903 ـ 1991 ) تعرض هو الآخر لمرض فى حنجرته، والدروى المولود فى قرية " دروة بأشمون"منوفية، صاحب صوت نادر، حزين وشجى ومؤثر، لا يشبه أحدا، نبرة خاصة، قال عنها " النبرة الغريبة التي في صوته، يتميّز بها أهل قريته جميعا من الفلاحين الفقراء، وهي نبرة يكسوها الحزن بسبب الواقع المرير الذي عاشته القرية"، هو القارئ الوحيد الذى لم يتقاضى أجرا طوال حياته عن قراءته، حتى عندما عمل مأذونا بعد تخرجه فى الأزهر، كتب أحدهم " صوته كان قبسا حزينا وشجيّا من صوت الشيخ محمد رفعت"، كان الدروي من كبار المعجبين برفعت، ويلقبّه دائما بلقب "أستاذ عصره" في التلاوة، كما كان معجبا أيضا أشد الإعجاب بالشيخ علي محمود، وكان أيضا شغوفا بحضور كل الليالي التي كان يحييها الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وكان يصف صوته بأنه "من أعظم الأصوات"، قال عنه محمود السعدني "إن الشيخ الدوري يتمتع بصوت متوسط في رأي خبراء الصوت، لكنه يتمتع بقرار سليم ونبرة غريبة تهز النفوس، نبرة تأخذك إلى حيث رحيق الجنة"، وقال عنه أيضا: إنه صاحب القرار السليم، والنبرة الشجيّة الحزينة المتفردة التي تهز النفوس"، في عام 1949، توجه الدروي إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، بصحبة رئيس بعثة الإذاعة المصرية. وخلال وجوده هناك، طلبت منه السلطات السعودية أن يفتتح بصوته أول إذاعة للمملكة، قام بتسجيل 4 ساعات من التلاوة للإذاعة السعودية وقتها، ورفض أن يتقاضى أجرا على هذه التسجيلات. وقال: "كيف أتقاضى أجراً عن قرآن تلوته فى بلد نزل فيه القرآن؟، في عام 1962، حاول الشيخ عبد الرحمن الدروي أن يسجل القرآن بالكامل مرتلاً "ختمة مرتلة"، ولكنه أصيب بمرض بالأحبال الصوتية، الأمر الذي أوقف مشروعه لتسجيل القرآن مرتلاً. والغريب أن الدروي أُصيب في حنجرته مثل أستاذه الشيخ محمد رفعت تماما!، وفي رواية أخرى أن توقف مشروع الشيخ لتسجيل القرآن مرتلاً، جاء بسبب وقوع خلاف ما بينه وبعض مسؤولي الإذاعة وقتها، وأن الدروي حزن ومرض على إثر ذلك، بعد مرضه، آثر أن ينسحب بعيدا ليظل في ذاكرة مُحبيّه. ولكن هذا لم يمنعه من إحياء الليالي في قريته التي ارتبط بها طوال حياته كلما خفت حدة المرض.ظلّ الشيخ يعاني من المرض قرابة ثلاثين سنة .. ألف رحمة ونور..