كل ما تريد معرفته عن احتفالية شم النسيم

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالية شم النسيم السنوية، فهي من المناسبات التي ينتظرها المصريين في كل عام للاحتفال بأعياد الربيع، ويعتبر شم النسيم من المناسبات التي تعرف بطقوسها وعاداتها المختلفة لدى الشعب المصري.

وبالتزامن مع اقتراب احتفالات شم النسيم، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن هذا اليوم:

أصل عيد شم النسيم:

يرجع الاحتفال بشم النسيم إلى مصر الفرعونية، حيث احتفل الفراعنة بهذا العيد منذ عام 270 قبل الميلاد.

وكان يطلق عليه حينها اسم "شموش"، فهي كلمة هيروغليفية تعني بعث الحياة، حيث كانوا يعتقدون أن أول الزمان وبدء خلق العالم انطلق من ذلك اليوم، وبعد فترة تمت إضافة كلمة النسيم باعتباره بداية الربيع واعتدال الجو.

ويطلق عليه اسم النيروز أيضًا، حيث أن النيروز كلمة فارسية معربة تعني اليوم الجديد، وهو أحد أعياد الفرس وأول أيام السنة الفارسية.

وشم النسيم انتشر بشكل كبير، حيث انتقل الاحتفال به إلى اليهود الذين سموه بعيد الفصح، واعتبروه رأس السنة العبرية، كونه صادف ذلك اليوم خروجهم من مصر في زمن النبي موسى عليه السلام.

ولم يكن اليهود فقط من استعانوا به، فبعد ذلك انتشر الاحتفال إلى النصارى والأقباط، وأطلقوا عليه عيد يوم القيامة، في إشارة أن ذلك اليوم خرج المسيح ليشم نسيم الحياة بعد صلبه.

احتفالات شم النسيم:

تتمثل مظاهر الاحتفال بشم النسيم في الخروج للتنزه بالحدائق العامة والحقول من أجل استقبال شروق الشمس، وقضاء اليوم وسط الأجواء الربيعية، تذهب العائلات مع بعضهم البعض ويحضرون الأطعمة الشهيرة بتلك الاحتفالية.

أشهر الأطعمة بشم النسيم:

اعتاد المصريين في شم النسيم على تناول بعض الأطعمة في كل عام، ومنها الفسيخ "سمك الرنجة"، البيض الملون، البصل، والخضروات والفاكهة.

الجدير بالذكر أن محافظات مصر تستعد لشم النسيم بإجراءات وخطوات، وكانت أعلنت محافظة القاهرة استعدادها لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم، برفع حالة الطوارئ، وتوفير الخدمات بكل الأحياء، وكذلك التشديد على أعمال النظافة بتكثيف حملات النظافة على مدار الساعة في الشوارع والميادين والحد من الإشغالات.