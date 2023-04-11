تفاصيل استعداد الكنائس للاحتفال بعيد القيامة المجيد

أيام قليلة تفصلنا عن احتفال الكنائس المسيحية للاح بعيد القيامة المجيد والذي يحل الاحد 16 أبريل 2023، و كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور» عن ترتيبات قداس عيد القيامة المجيد، الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالا بعيد القيامة المجيد عقب صوم دام لـ55 يومًا.

وأضافت المصادر أن البابا تواضروس الثاني، سيترأس قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء 15 أبريل الجاري.

ولفتت المصادر الكنسية إلى أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدأت في توزيع دعوات عيد القيامة المجيد وذلك لحضور قداس العيد الخاص بالبابا تواضروس الثاني، إذ اعتاد البابا منذ توليه أن يترأس قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت المصادر الكنسية خلال تصريحاتها، يشارك في قداس عيد القيامة المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من النواب وكبار رجال الدولة.

وأضافت المصادر الكنسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني يترأس قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوي وادي النطرون، وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.

من جهته، يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، السبت 23 أبريل، الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر

فيما يترأس قداس العيد الدكتور سامي فوزي شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية.