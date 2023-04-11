الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني

الامتحانات
الامتحانات

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023 لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والتي تنطلق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة وفقا للخطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي والتي تم وضعها قبل بداية العام.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطوط العريضة لامتحانات طلاب 1 ثانوي عام للترم الثاني 2022/2023 حيث كشفت أنه سيتم عقد الامتحانات بمدارس التعليم العام و المدارس الخاصة والتجريبية خلال الفترة الصباحية فيما تعقد الامتحانات لطلاب الخدمات والمنازل خلال الفترة المسائية بأوراق أسئلة مختلفة بنفس مواصفات أوراق الأسئلة وفقا لمعايير الامتحانات.

وجاء الجدول المنظم لسير الامتحانات في محافظة أسيوط لطلاب 1 ثانوي كما يلي :-

  • يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.
  • يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 امتحان مادة الرياضيات.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم السبت الموافق 12 مايو 2023 امتحان مادة الأحياء والتاريخ.
  • يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق.
  • يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 امتحان مادة الفيزياء.
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جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب أولى ثانوي أزهر 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للتعليم العام والأزهري محور اهتمام الملايين من الطلاب وأولياء الأمور حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالفعل عن جدول تنظيم سير امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي وهو كما يلي :-

  • يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 امتحان مادتي الفقة والتاريخ.
  • يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 امتحان مادتي النحو والتوحيد.
  • يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 امتحان مادتي التفسير وعلم النفس.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 امتحان مادتي الحديث والجغرافيا.
  • يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.
  • يوم السبت الموافق 12 مايو 2023 امتحان مادتي القرآن واللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم الأحد الموافق 13 مايو 2023 امتحان مادتي البلاغة والمنطق.
  • يوم الاثنين الموافق 14 مايو 2023 امتحان مادتي الصرف والإنشاء.
  • يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2023 امتحان مادتي أدب ونصوص ومطالعة والثقافة الإسلامية.

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معلومات عن امتحانات أبناؤنا في الخارج

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