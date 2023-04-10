تعليم المنوفية تعلن عن مواعيد وأماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية

نشرت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، استعدادًا لعقدها في المدارس المختلفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني، والتي تشمل مواد، اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيات المعلومات، والدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، والهندسة والتربية الدينية.



وكشفت مديرية التربية التربية والتعليم في المنوفية، عن صفحتها الرسمية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني وباقي امتحانات المرحلة الإعدادية، حيث تبدأ الامتحانات في شهر مايو المقبل، وتنتهي في نفس الشهر ويستمر لمدة 6 أيام فقط، تبدأ من يوم 18 مايو، وينتهي في يوم 24 مايو من نفس الشهر.

وجاءت جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني والنقل للمرحلة الإعدادية، علي النحو المبين في الجداول التالية:

وحددت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عددا من الضوابط التي يجب الإلتزام بها في امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني، ومن بينها ما يلي:



1- تقويم مواد الأنشطة الاختيارية يكون عمليًا وقبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل.

2- طلبة المنازل ممنوعون من أداء امتحان العملي في مواد (العلوم - الحاسب الآلي - الأنشطة الصفية وباقي الأنشطة التربوية الأخرى).

3- يتم امتحان اللغة الأجنبية (المستوى) بالمدارس الرسمية للغات والخاصة للغات بمعرفة المدرسة، وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

4- امتحان مادة التربية الرياضية العملي المدارس التربية الرياضية على مستوى المدرسة لمدة أسبوع.

وعلي صعيد آخر منفصل قام محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بالمرور الدوري على مدارس جميع أنحاء المحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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