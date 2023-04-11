الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار القمح الروسي والأوكراني في مصر اليوم

القمح
القمح

شهدت  أسعار القمح لدى تجار الجملة استقرارا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، في السوق المحلي، وذلك عقب تسجيل ارتفاع للقمح الأوكراني بنحو 200 جنيه، بينما تراجع الروسي بأنواعه 50 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

سعر طن القمح بالسوق المصري 

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 13,800 جنيه للطن، وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 13,700 جنيه للطن، دون تغيير.

وظل سعر طن القمح الروسي في البورصة السلع عند 10,600 جنيه للطن، وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 13,600 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك
سجل سعر كيلو القمح اليوم عند 22 جنيهًا، للمستهلك.

أسعار القمح  في السوق العالمي

انتعشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم الثلاثاء 11 أبريل، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ زاد عقد مايو لتداول القمح بمقدار 5.25 سنت، ليسجل العقد 683.75 سنت للبوشل.

وارتفع عقد يوليو لتداول القمح بمقدار 4.5 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 695.25 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.

أسعار القمح لدى تجار الجملة أسعار القمح في السوق أسعار القمح الروسي والأوكراني أسعار العقود الآجلة للقمح أسعار العقود الآجلة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

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