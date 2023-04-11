المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين فى كفرالشيخ

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لإدانته بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

حملت القضية رقم 13869 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 2823 لسنة 2022 كلي كفرالشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، قد أحال "أيمن.ر.و.ا"، 18 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية الحمراوي، التابعة لمركز كفرالشيخ إلى محكمة جنايات كفرالشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه.

وتبين أنه في يوم 12 أكتوبر 2022 أحرز المتهم جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" دون ترخيص، كما أحرز ذخيرة "طلقتين" خرطوش بدون ترخيص تستعمل في السلاح الناري.