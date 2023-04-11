بحضور خالد جلال.. فاطمة وميدو عادل يشعلان مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية (صور)

أحيت الفنانة فاطمة عادل، الليلة الـ12 لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وشدت فاطمة، بباقة متنوعة من الأغانى الدينية والتراث الشعبى والسيرة الهلالية، منها “ياما دقت على الراس طبول، أنا فية عيوب كثيرة، اليوستفندى استوى، التاجر اللى نزل السوق، إن كنت لي وأنا لك، مدد يا رسول الله”.

وكانت مفاجأة الحفل، مشاركة الفنان ميدو عادل، والفنانة حنان عادل، بالغناء مع شقيقتهما الفنانة فاطمة عادل، وتغنوا معا بـ السيرة الهلالية وتراث فنان الشعب سيد درويش، وكان تفاعل الجمهور مع كل فقرات الحفل كبيرا، ورددوا معهم الغناء.

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك 7" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان الموافق 30 مارس وحتى 13 أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى.

مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية

مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية

مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية

مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية

مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية

مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية

مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية