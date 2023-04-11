الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد عبد الفتاح: سعيد للغاية بتحقيق أول بطولة مع الأهلى

خالد عبدالفتاح
خالد عبدالفتاح

قال خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه سعيد للغاية بتحقيق أول لقب له مع الأهلي، مشيرًا إلى أنه منذ انضمامه للفريق وهو يعلم أنه سيفوز بثلاثة أو أربعة ألقاب على الأقل في مواسمه الأولى مع الفريق، ويأمل في المزيد.

وقدم عبد الفتاح التهنئة إلى جماهير الأهلي التي وصفها بأنها اللاعب رقم 1، والمحرك الأساسي للفريق، بفضل مساندتهم ودعمهم الدائم للاعبين.

وقال خالد عبد الفتاح إنه يفخر بثقة جماهير الأهلي بقدراته، مؤكدًا أن هذا الشعور يمنحه دفعة قوية وانطلاقة حقيقية نحو تقديم أفضل مستوياته ليكون عند حسن ظنهم باستمرار، ويدفع أيضًا لاعبي الفريق إلى المنافسة بقوة على كل البطولات.

خالد عبدالفتاح الاهلى بيراميدز نهائى كاس مصر كولر

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