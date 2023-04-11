الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالأسلحة بالفيوم

مشاجرة
مشاجرة

لقي شخص مصرعه، منذ قليل يُدعى "ع م" في العقد الثالث من العمر، وأصيب شقيقه يُدعى"ح م" في العقد الثاني من العمر، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين  أفراد العائلة الواحدة بقرية قصر الجبالي التابعة لدائرة مركز شرطة الشواشنة بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم  بسبب مشادة بين السيدات.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطار من المقدم أحمد سيف مأمور مركز شرطة الشواشنة بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بقرية قصر الجبالي بنشوب مشاجرة تم استخدام الأسلحة النارية بين أفراد العائلة الواحدة بسبب مشادة بين سيدات العائلة وبعضهن.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الشواشنة برئاسة الرائد أحمد نجدي رئيس مباحث المركز وتم فرض كردون أمني وضبط الأفراد المتسببين في المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

وأسفر المشاجرة عن مقتل شخص في العقد الثالث من العمر بعيار ناري "فرد خرطوش" في الصدر مما أدى إلى مصرعه في الحال.

كما أصيب شقيقه في العقد الثاني من العمر بعيار ناري وفي حالة حرجة، وجرى نقل المتوفى بسيارة مرفق الإسعاف إلى مشرحه مستشفى التأمين الصحي بالفيوم تحت تصرف النيابة العامة ونقل شقيقه المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع شخص وإصابة شقيقه مشاجرة بقرية قصر الجبالي بمحافظة الفيوم

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