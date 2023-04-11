طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة رامى ربيعة وموقفه من مواجهة الرجاء

كشف أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، تفاصيل إصابة رامي ربيعة مدافع الفريق في مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

وأكد "أبو عبلة"، في تصريحات خاصة، أن ربيعة يعاني من إصابة تشبه إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق.

وأشار إلى أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي غدًا للتأكد من حجم الإصابة ومدة غيابه.

وعانى "صلاح" من الإصابة بجزع في مفصل الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٨.

واحتاج "صلاح" قرابة شهر كامل للتعافي من الإصابة قبل أن يشارك في مباراة مصر وروسيا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم ٢٠١٨.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء المغربي، يومي 22، 29 أبريل، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.