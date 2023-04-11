مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. تفاصيل مكالمة أبو دعاء مع أبو بكر الداعشي (فيديو)

كشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 عن مكالمة خطيرة بين عناصر داعش في جنوب العريش، وهذه المكالمة كانت التكفيري أبو دعاء ويتحدث لأحد قيادات التكفير وقال: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال له أول مرة تسمع صوتي من سنين، وأكمل مكالمته قائلًا أنا مستاء جدًا من التأخير يا أبو بكر والوضع هنا شديد السوء وقال له أنت تركتوني أنا والأخوة كلهم وكأنكم تخليتوا عنا ثم انقطعت المكالمة”.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

واستمع لتلك المكالمة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 المقدم خالد ضابط المخابرات "آسر ياسين" فظهرت عليه علامات الفرح قائلًا هو أبو دعاء.

وطلب المقدم خالد من رجاله برصد كافة التحركات في الهذه المنطقة، وتصوير جوي كامل لها ويكون تحت الملاحظة ولا يغيب عنكم لحظة، وأخبرهم أن سيبلغ العميد أسامة بتحديد مكان أبو دعاء.

وعرض المقدم خالد ضابط المخابرات داخل غرفة العمليات، أمام قيادات الكتيبة 101 إحداثيات المكان وقال تم رصده مكان اختفاء التكفيري أبو دعاء وهو متواجد داخل مزرعة ونقل أكثر من 45 عنصر في البيوت المحيطة به، وقال العميد أسامه أن القوات الجوية تستعد لاستهداف مكان التكفيري أبو دعاء وكل الأماكن المتواجد فيها العناصر التكفيرية فيها.

وكشف المقدم خالد في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 أنه في نفس الوقت تنفذ مجموعة العمل الخاص عملية القبض على التكفيري حكيم داعش.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

ورد عاصم عليه قائلًا هل وحشناك أم المقدم خالد قالك في عملية ولازم تيجي، وقال له المقدم خالد كلمني ولكن لم يخبرني بوجود عملية.

وقال الرائد إبراهيم للرائد نور حمدلله على السلامه، وأخبره أننا بالأمس نجحنا في قتل 6 عناصر وضبطنا 3 وتم توثيقهم وقال له إنه يتم التحقيق معهم الأن، وأنهى الرائد إبراهيم حديثه مع نور قائلًا: "أهدى على نفسك بلاش تسخن أنت لسه راجع" ورد نور "لا أنا سخنت خلاص".

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 أحداثًا مثيرة حيث التقى حكيم داعش بالتكفير أبو أسامة وبدت عليه علامات القلق من الإجراءات العنيفة التي يقوم بها القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية، وقال أبو أسامة لحكيم داعش، أن عبدالله والد الشيخ موسى الدلح "قالب الدنيا عليك" وقال له نصًا "مش كنت ذبحته" مع أبو وشقيقه وكنا ارتحنا من هذه العائلة تمامًا.

وأكمل أبو أسامة حديثه مع حكيم داعش في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 أن أتمنى أن تفكر بشكل صحيح، فنحن الإثنين سلامتنا وحياتنا أهم من أي شخص، وقال أبو دعاء لن يجد أفضل منا، وهذا لو استطاع أن يعيد الأمور لمصلحة التنظيم وإذا لم يستطع فنحن الأن نعيش حياتنا للقادم فرد حكيم هذا صحيح وأنت صح تمامًا المهم نعيش.

وطلب حكيم من أبو أسامة إلا يجلسون مع بعضهما بعد هذا اليوم، وسأله أبو أسامة أين ستذهب ورد حكيم عليه الأفضل لك ألا تعرف فقال له أبو أسامه أبشر.