الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. عملية «حق الشهيد» أجبرت تنظيم داعش على الانكماش

الكتيبة 101
الكتيبة 101

بدأت أحداث الحلقة ال19 من مسلسل الكتيبة 101 وظهر خلالها حديث الضابط خالد الذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين مع قائده،  ليؤكد أن كافة التحريات ترجح أن التكفيري أبو دعاء متواجد فى جنوب العريش، ليطالبه القائد بضرورة التأكد من ذلك وليس الاكتفاء فقط بالترجيح.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

وأكد كلًا من الضابط والقائد أن العملية العسكرية "حق الشهيد" أجبرت التنظيم على الانكماش، بسبب ما خلفته من خسائر فادحة في صفوفه مما جعل التنظيم لا يقوم بعمليات إرهابية كبيرة  على مدار عامين، بل اعتمد على العمليات الفردية فقط، وذلك يرجع إلى عجز فى التمويل والسلاح.

وتابع القائد موجهًا حديثه للضابط بأنه يجب المحافظة على إضعاف هذا التنظيم إلى أن يتم القضاء عليه.

 وكانت قد عرضت الحلقة السابقة انهيار أسرة الضابط نور خوفًا عليه بعد إصابته، إلى أن أخبره الطبيب أن عليه الحصول على إجازة لا تقل عن سبعة أشهر بعد إصابته في ساقه.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. أبو أسامة لحكيم: لو كنت ذبحت ابن موسى الدلح كنا ارتحنا


 
 ‏وكشفت الحلقة كذلك  قتل الجماعة التكفيرية زوجة "وحيد " الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب وإلصاق الجريمة في الجيش لتزداد كراهية وحيد للجيش أكثر وبالتالي اتخاذه خطوات أكثر عنفًا ضد الجيش وأفراده.  

والمسلسل يعرض بطولات الجيش المصري في الكتيبة 101 في سيناء من خلال عرضه ملحمة وطنية امتلأت بالأحداث والعديد  الواقعية التي تشهد على بطولة أفراد الجيش المصري.

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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