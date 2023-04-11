الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. انكماش نشاط التنظيم الإرهابي مع انطلاق عملية «حق الشهيد»

الكتيبة 101
الكتيبة 101

بدات الحلقة الـ 19 من مسلسل “الكتيبة 101”، منذ قليل، باستقبال الكتيبة لدفعة جديدة من المجندين.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

وخلال الأحداث وجه أحد المجندين حديثه للدفعة الجديدة قائلً: "عمركم ما هتنسوا أيامكم في الدفعة دي" دليلًا على تميز هذه الكتيبة عن غيرها وبطولة رجالها وشجاعتهم وكذلك أيامهم الصعبة وسط التضحيات المستمرة أمام مواجهة الإرهابيين. 
 
و يعرض المسلسل بطولات الجيش المصري والكتيبة 101 في سيناء من خلال عرض ملحمة وطنية مليئة بالأحداث الواقعية التي تشهد على بطولة أفراد القوات المسلحة.

وكشفت الحلقة، كواليس العملية العسكرية "حق الشهيد" والتي أجبرت التنظيم على الانكماش بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بصفوفه وساهمت في تجفيف منابعه وتعطيل عملياته الإرهابية لأكثر من عامين، الأمر الذي دفع قيادات التنظيم الإرهابي إلى اللجوء للعمليات الفردية فقط، مع ضعف التمويل وإمدادات الأسلحة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. والدة الرائد نور توافق على ارتباط ابنها بآمنة

ويعرض مسلسل الكتيبة101 بطولات الجيش المصري والكتيبة في سيناء من خلال عرضه فيديوهات حية عبرت عن الملحمة الوطنية التي قدمها الجيش والتي امتلئت بالأحداث  الواقعية التي تشهد على بطولة أفراده. 
ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

اقرأ أيضاً

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. التكفيريين يخططون لهجمة مرعبة ضد الجيش بلا أسلحة

مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة عشر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 الكتيبة 101 الحلقة 19 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة التاسعة عشر مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. «عم حسن» يقود نصر أبوزيد إلى «ابن عربى»

البناء يتواصل.. «الدستور» داخل مواقع تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين»

حمدى فتحى يتقدم لـ الأهلى بهدف قاتل فى شباك بيراميدز

إنهيار جزئي بعقار فى حى شرق المنصورة دون وقوع إصابات

اختيار رامى نوار فى قائمة المصوتين لجوائز جولدن جلوب الـ81

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلي وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس