مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. انكماش نشاط التنظيم الإرهابي مع انطلاق عملية «حق الشهيد»

بدات الحلقة الـ 19 من مسلسل “الكتيبة 101”، منذ قليل، باستقبال الكتيبة لدفعة جديدة من المجندين.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

وخلال الأحداث وجه أحد المجندين حديثه للدفعة الجديدة قائلً: "عمركم ما هتنسوا أيامكم في الدفعة دي" دليلًا على تميز هذه الكتيبة عن غيرها وبطولة رجالها وشجاعتهم وكذلك أيامهم الصعبة وسط التضحيات المستمرة أمام مواجهة الإرهابيين.



و يعرض المسلسل بطولات الجيش المصري والكتيبة 101 في سيناء من خلال عرض ملحمة وطنية مليئة بالأحداث الواقعية التي تشهد على بطولة أفراد القوات المسلحة.

وكشفت الحلقة، كواليس العملية العسكرية "حق الشهيد" والتي أجبرت التنظيم على الانكماش بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بصفوفه وساهمت في تجفيف منابعه وتعطيل عملياته الإرهابية لأكثر من عامين، الأمر الذي دفع قيادات التنظيم الإرهابي إلى اللجوء للعمليات الفردية فقط، مع ضعف التمويل وإمدادات الأسلحة.

ويعرض مسلسل الكتيبة101 بطولات الجيش المصري والكتيبة في سيناء من خلال عرضه فيديوهات حية عبرت عن الملحمة الوطنية التي قدمها الجيش والتي امتلئت بالأحداث الواقعية التي تشهد على بطولة أفراده.

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.