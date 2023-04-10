الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سره الباتع الحلقة 20.. حنان مطاوع تعترف لحامد بحبها للمرة الثانية

سره الباتع
سره الباتع

يعيش أهالي قرية شطانوف، في أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل سره الباتع، حالة من السعادة، بسبب أسر حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، للجينرال بيلو قائد الحملة الفرنسية في قرية شطانوف، والقبض عليه من الثكنة العسكرية التابعة لجيش الحملة الفرنسية.

أحداث الحلقة الـ 20 من  مسلسل سره الباتع 

حينما دخل حامد والذي يجسد دوره الفنان احمد صلاح السعدني وشباب القرية معهم قائد الحملة الفرنسية في قرية شطانوف بيلو، وهو مكبلينه، هللت صافية والتي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع، والتي تجسد شخصية حبيبة حامد، وابنة شيخ البلد الذي قتله الجينرال بيلو قائد الحملة الفرنسية في قرية شطانوف، والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، لان حامد وعدها بأن رأس بيلو ستكون مهرها.

وفي هذه الأثناء تخبر صافية والتي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع حامد والذي يجسد دوره الفنان احمد صلاح السعدني بحبها له للمرة الثانية، الأمر الذي يثير مشاعر حامد، ويطالبها أن تقولها ثانية إلا أنها تخجل وترحل سريعا

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع الحلقة 19

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعبر عن التفاف الشعب المصري.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

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