حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المنيا (صور)

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، خلال الفترة المسائية، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة وإيقاف 14 حالة تعدي ومخالفات بناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه في إطارالجهود المبذولة في إزالة التعديات في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، تمكن سعد أسحق، رئيس الوحدة المحلية ببني علي، من إزالة حالتين تعدي على أرض زراعية بقرية أبشاق وبني على وردم الحفر ، وإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بعمل"سمل خرساني" على مساحة ١٢٠مترًا بقرية الشلابي.

كما قام إبراهيم محمد، رئيس حي غرب، بالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات بإزالة حالتين تعدي على أرض زراعية بحوض واصف على مساحة قيراط إصلاح زراعي لكل حالة، وقام مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا بإزالة حالتين تعدي في المهد على أرض زراعية بقرية صندفا، وإزالة حالتين تعدي بالبناء المخالف في المهد بعزبة الصعايدة، وبالتعاون بين محمد أبو الليل رئيس حي شمال وإدارة الإزالات والإشغالات وفني تنظيم المنطقة تم تشميع حالة بناء مخالف بشارع العاشر من رمضان، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الأجهزه التنفيذية بحي غرب، واصلت جهودها المكثفه لوقف التعديات بقيادة مصطفى الدبيكي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، وبلال طه رئيس الحي، ومساعديه، ومحمد حسين سكرتير الحي، و محمد رشدي، وخالد قطب، وأسفرت الحمل عن إيقاف أعمال بناء عشوائي مخالف بدون ترخيص بالحي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، والتحفظ على مواد البناء لمنع انتشار البناء العشوائي واحترامًا لسلطة القانون، كم قامت الوحدة المحليه بقرية تلة بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة ٨٠ مترًا، وتم التعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة العامة وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير.

وأشار عصام معبد رئيس الوحدة المحليه بقرية بنى محمد سلطان، إلى أن الوحدة المحلية بالقريه تمكنت من إزالة حالة بناء مخالف على أراضى زراعية بمساحة ١٢ سهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، بحضور وإشراف دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، وقسم التنظيم والمتغيرات، وقسم الإزالات.

وأوضح المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي قامت بإيقاف حالة استكمال بناء بدون ترخيص بحي شرق المدينه بمطاي، حيث تمت إيقاف الأعمال على الفور والتعهد بعدم البناء إلا بعد السير في إجراءات الترخيص، وذلك بحضور على الكيال نائب رئيس المركز ورئيس حي شرق وموظفي التنظيم بالحي.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا