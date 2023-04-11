أمين الفتوى: قرار الانفصال عن الزوجة يجب أن يكون شخصي دون تدخل

قدم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، النصيحة لمواطن يشتكي من كثرة التشاجر مع زوجته وحرص المقربين له على الانفصال عنها ولكنه غير قادر على أخذ هذا القرار.

قرار الانفصال

وأكد الشيخ أحمد وسام، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، أنه لا ينبغي أخذ قرار الانفصال على الزواج بناء على وجهة نظر المحيطين بنا، معبراً: "انت اللي عايش معاها وقادر تحدد السلبيات والإيجابيات، ماينفعش نسمع قرار من حد".

طرق التعامل مع الخلافات الزوجية

وأضاف في حديثه، أنه عند التعامل مع الخلافات الزوجية يجب على من يريدون الصلح بينهم الوقوف على نقاط الخلاف بشكل مركز، مع عدم تداوي الأمر بقول "معلش حقك عليا أنا، استحمل، بكرة تتحسن"، معبراً: "بنشوف انفصال بعد 40 سنة بسبب إن مش بيكون فيه حل أساسي وجذري لمنبع الخلاف نفسه".

وتابع: "في الخلافات الزوجية الحادة يمكن الاستعانة بالإفتاء المصرية لأن فيها متخصصين في هذا الأمر".