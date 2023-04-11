الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمين الفتوى: قرار الانفصال عن الزوجة يجب أن يكون شخصي دون تدخل

الشيخ أحمد  وسام
الشيخ أحمد  وسام

قدم الشيخ أحمد  وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، النصيحة لمواطن يشتكي من كثرة التشاجر مع زوجته وحرص المقربين له على الانفصال عنها ولكنه غير قادر على أخذ هذا القرار.

قرار الانفصال 

وأكد الشيخ أحمد وسام، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، أنه لا ينبغي أخذ قرار الانفصال على الزواج بناء على وجهة نظر المحيطين بنا، معبراً: "انت اللي عايش معاها وقادر تحدد السلبيات والإيجابيات، ماينفعش نسمع قرار من حد".

طرق التعامل مع الخلافات الزوجية

وأضاف في حديثه، أنه عند التعامل مع الخلافات الزوجية يجب على من يريدون الصلح بينهم الوقوف على نقاط الخلاف بشكل مركز، مع عدم تداوي الأمر بقول "معلش حقك عليا أنا، استحمل، بكرة تتحسن"، معبراً: "بنشوف انفصال بعد 40 سنة بسبب إن مش بيكون فيه حل أساسي وجذري لمنبع الخلاف نفسه".

وتابع: "في الخلافات الزوجية الحادة يمكن الاستعانة بالإفتاء المصرية لأن فيها متخصصين في هذا الأمر".

أحمد وسام الإفتاء المصرية أمين الفتوى فتاوى الناس الانفصال عن الزوجة الخلافات الزوجية

الأكثر قراءة

«الدستور» تنفرد بنشر فصل من رواية عبدالله السلايمة «أن تعرف أنوشكا»

أحمد موسى: سامح شكرى سيقوم بزيارة تركيا فى الأيام المقبلة

مسلسل سره الباتع الحلقة 20.. عايدة رياض تعنف حنان مطاوع لعلاقتها بحامد

«حديث الأخبار».. خبير سياحى: ارتفاع عدد السائحين بنسبة 35% فى يناير وفبراير الماضيين

ركلات الترجيح تهدى الحياة الصعود لنهائى دورة المتحدة

برنامج «من هدى القرآن».. أحمد عمر هاشم يوضح حكم من يقتل مؤمنًا بغير حق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس