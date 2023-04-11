عمار مندور يكشف خطة تطوير وتوسع الطرق مدخل الأحياء مدينة بدر

شدد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر على أهمية استكمال خطة الجهاز في أعمال تطوير وتوسعة الطرق منها تطوير (طريق دائري الصناعية) الطريق الذى يربط بين الخزان حتى الروبيكى مرورا بعمارات الإسكان الاجتماعي 222 عمارات المخابرات.

وأضاف المهندس عمار مندور، في تصريح خاصة للدستور أنه جار تنفيذ أعمال توسع الطريق حيث تم توسعة الطريق من 7 متر ليصبح كل اتجاه بعرض 11 متر ونص وجارى الان تنفيذ الطبقة السطحية النهائية من طريق الروبيكي مرورا بعمارات مشروع الاسكان الاجتماعي بحى الاندلس



واشار رئيس جهاز مدينة بدر إلي أن هذا الطريق يخدم المناطق الصناعية غرب المدينة وكذلك يخدم أيضاً سكان حى الاندلس وكذلك سكان 222 عمارة ويوفر الكثير من الجهد والوقت للقادم من طريق الروبيكى والمتجه الى داخل المدينة حيث يا اي استكمالا لخطة الجهاز فى تطوير وتوسعة الطرق بالمدينة.

واضاف المهندس عمار مندور رئيس جهاز رئيس جهاز مدينة بدر انه تعديل مدخل الحي المتميز والذى كان قد تم غلقه لعمل كوبرى فى مدخل المدينة حيث تم عمل التعديل اللازم ، كما تم الانتهاء من اعمال الأسفلت تماما وجارى استكمال اعمال الزراعة حيث تم زراعة الحديقة فى مدخل المدينة بمسطح 4000 متر مربع وجارى استكمال الزراعه بمسطح 2000 متر مربع ، موضحا ان بعد توسع مدخل الحي المتميز من 8 متر ليصبح 17 متر وجارى اعمال الارصفه والتشجير

ونوه تنمية مدينه بدر بتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ اصلاح الملاحظات الواردة مشروعات المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة الخدمات السكان من خدمات ومحلات وصيدليات ومدارس ومخبز وذلك وفقا لخطة الدولة لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين بالمدينه.