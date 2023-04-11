الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عمار مندور يكشف خطة تطوير وتوسع الطرق مدخل الأحياء مدينة بدر

عمار مندور
عمار مندور

شدد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر على أهمية استكمال خطة الجهاز في أعمال تطوير وتوسعة الطرق منها تطوير (طريق دائري الصناعية) الطريق الذى يربط بين الخزان حتى الروبيكى مرورا بعمارات الإسكان الاجتماعي 222 عمارات المخابرات. 

 

وأضاف المهندس عمار مندور، في تصريح خاصة للدستور أنه جار تنفيذ أعمال توسع الطريق حيث تم توسعة الطريق من 7 متر ليصبح كل اتجاه بعرض 11 متر ونص وجارى الان تنفيذ الطبقة السطحية النهائية من طريق الروبيكي مرورا بعمارات مشروع الاسكان الاجتماعي بحى الاندلس 
 

 

واشار رئيس جهاز مدينة بدر إلي أن هذا الطريق يخدم المناطق الصناعية غرب المدينة وكذلك يخدم أيضاً سكان حى الاندلس وكذلك سكان 222 عمارة ويوفر الكثير من الجهد والوقت للقادم من طريق الروبيكى والمتجه الى داخل المدينة حيث يا اي استكمالا لخطة الجهاز فى تطوير وتوسعة الطرق بالمدينة.

 

واضاف المهندس عمار مندور رئيس جهاز رئيس جهاز مدينة بدر انه  تعديل مدخل الحي المتميز والذى كان قد تم غلقه لعمل كوبرى فى مدخل المدينة حيث تم عمل التعديل اللازم ، كما تم  الانتهاء من اعمال الأسفلت تماما وجارى استكمال اعمال الزراعة حيث تم زراعة الحديقة فى مدخل المدينة بمسطح 4000 متر مربع وجارى استكمال الزراعه بمسطح 2000 متر مربع  ، موضحا ان  بعد توسع مدخل الحي المتميز من 8 متر ليصبح 17 متر  وجارى اعمال الارصفه والتشجير  

 

ونوه تنمية مدينه بدر بتنفيذا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و  المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ اصلاح الملاحظات الواردة  مشروعات المختلفة لتسليمها لحاجزيها  وتوفير كافة الخدمات  السكان من خدمات ومحلات وصيدليات ومدارس ومخبز وذلك وفقا لخطة الدولة لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين بالمدينه.

المهندس عمار مندور جهاز مدينة بدر تطوير الطرق الأحياء مدخل

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى الأسواق

مصرع شخص وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالأسلحة بالفيوم

مواعيد قطارات الإسكندرية - الوجه القبلى المكيفة ومحطات الوقوف

كأس مصر|عبدالمنعم: اعتذر لجماهير الأهلى ولاعب بيراميدز على البطاقة الحمراء

أفلام عيد الفطر 2023.. طرح بوستر دعائى جديد لفيلم محمد رمضان «هارلى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس