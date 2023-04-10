مصرع شخص إثر سقوطه في بئر بأسوان

لقى شخص مصرعه، إثر سقوطها في حفرة بقرية منيحة التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة ووفاته مباشرة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث سقوط شخص في حفرة بقرية منيحة التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى وفاته مباشرة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والوصول إلى الأسباب وراءها.

وتبين أن الشخص الذي لقي مصرعه إثر سقوطه في حفرة يدعي "إسلام. ف. م." يبلغ من العمر 35 سنة، وتمت إجراءات إيدع الجثة في مشرحة مستشفى كوم أمبو، وجارى العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.