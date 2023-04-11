الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس تعلن عن وظائف للمعلمين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، عن حاجتها لمعلمين للعمل بقسم الإبتدائي للعام الدراسي 2024-2023.

 

وجاءت التخصصات التالية:
- معلم / معلمة فصل تخصص  (English- Math-Sciences).

- معلمين لغة إنجليزية.

- معلم/ معلمة مساعد تخصص لغة عربية او دراسات اجتماعية.

- معلم/ معلمة Art.

- معلم /معلمة PE.

واشترطت المدرسة، أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم، يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة (TOEFL, ILETS).

كما اشترطت، أن يجيد المتقدم للعمل التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة (MOS, ICDL).

 

ومن المميزات في العمل:
ان يتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.

وحددت المدرسة إجراءات التقديم:

ـ أن يتم التقدم عن طريق إرسال ال CV على الاميل التالي:[email protected]

كما حددت المستندات المطلوب ارسالها في الإيميل:
- السيرة الذاتية CV.
- صحيفة أحوال حديثة مختومة من الادارة التعليمية.

وكانت استأنفت المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل "السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي العام"، بعد توقف الاختبارات أمس الأحد، لتوافقه مع يوم احتفال المسيحيين بعيد السعف.


وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية من عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية للأنشطة اللا صفية (الأساسية، الاختيارية) أو أداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023، أمس الأحد، لاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد السعف.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلًا من شهر مايو 2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل الجارى بدلًا من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

 

وشدد على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 /2023 لكل صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
اجراءات 2022 2023 الإختبارات العملية التربية والتعليم الادارة التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني السادس الابتدائى الحاسب الألي الثاني الثانوي العام السيرة الذاتية

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى الأسواق

مصرع شخص وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالأسلحة بالفيوم

مواعيد قطارات الإسكندرية - الوجه القبلى المكيفة ومحطات الوقوف

كأس مصر|عبدالمنعم: اعتذر لجماهير الأهلى ولاعب بيراميدز على البطاقة الحمراء

أفلام عيد الفطر 2023.. طرح بوستر دعائى جديد لفيلم محمد رمضان «هارلى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس