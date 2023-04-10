الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«رياضة بني سويف» تنظم فعاليات منتدى الحوار الوطني لبرلمان الشباب بسمسطا

اللقاء
اللقاء

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، سابع فعاليات منتدى الحوار الوطني لبرلمان الشباب في نسخته الثانية تحت شعار " فيما يفكر الشباب بمركز شباب مدينة سمسطا  «حوار من الشباب للشباب».

وذلك بحضور ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، وممثلى وزارة الشباب والرياضة عمرو هنداوى ومحمد شعبان من إدارة الحوكمة، وأحمد يحيي مدير إدارة التعليم المدنى، وعلى شاكر مسئول برلمان الشباب بالمديرية، ومؤمن طة مدير ادارة شباب سمسطا.

وبدأت فعاليات اليوم الأول للمنتدى بتناول محاور المنتدى الوطنى الثلاث «السياسى ، الاجتماعى ، الاقتصادى» حيث قام بالتدريب محمود جابر مدرب بوزارة الشباب والرياضة وأسماء شعبان ميسر لورش العمل.

وتناولت الجلسة الأولى الحديث عن نسخة المنتدي الأول 2016 وما تم عرضه من توصيات، تم التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع إحتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى ، ثم تم عمل ورش عمل لمناقشة محاور المنتدى وعرض رؤى الشباب من خلال جلسات عصف ذهنى للتعرف على أهم المشكلات فى البيئة المحيطة وعرض الحلول المقترحة.

وفي سياق آخر، اختتمت فعاليات مسابقة "تحدى القراءة العربي" على مستوى مديرية التربية والتعليم ، وتستهدف زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم وبناء جيل متميز ومبدع قادر على الابتكار في مختلف المجالات تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه تم الإعلان عن نتائج المسابقة وأسماء الفائزين ، وتضمن الإشارة إلى فوز :الطالبة يارا أحمد محمد عبد الحميد مدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية للغات بإدارة الفشن _ بالمركز الأول ( المرحلة الإبتدائية الأولى ) وفوز الطالب:زياد علي كريم محمود مدرسة الدعوة الإسلامية لغات_ بالمركز الأول على مستوى المديرية في المرحلة الإبتدائية الثانية.

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الحوار الوطني للشباب بني سويف شباب والرياضة فاعليات المنتدى الإدارة المركزية

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