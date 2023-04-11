الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19.. روبي تساعد مارينا في الانضمام إلى الراهبات

حضرة العمدة
حضرة العمدة

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل حضرة العمدة مشهد بين «حنا» بجسده منير مكرم، «مارينا» وتجسدها الفنانة الشابة رحاب حسن، برفقة روبي عمدة تل شبورة وصلاح عبدالله شيخ البلد، حيث حاولت الفتاة أن تلجأ إلى العمدة صفية بأن تنضم إلى الراهبات ولكن اعتراض والدها بآن تبعد عنه.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19 

وقالت مارينا لوالدها منير مكرم أثناء اجتماعهم بروبي وصلاح عبدالله: "ليه انكوي بنار الفساد هو أكتر واحد هيحس باللي حواليه، أنا أقدر واحدة هتساعد اللي انكوى بيهم انا بحب خدمة الناس أنا بحب اخدم الناس أنا بفرح لما برسم ابتسامة علي وش حد وروحي بترفرف يابا أنت مش عايزني افرح ولا إيه سيبني افرح يابا بخدمة الناس وربنا" وبعدها أقتنع حنا بكلام روبي وابنته ووافق إلي أن تنضم مارينا إلي الراهبات.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة الفنانة روبي، وفاء عامر، أحمد رزق، بسمة، محمود حافظ، دينا، محمد محمود عبد العزيز، نهلة سلامة، أحمد بدير، إيهاب فهمي، سالي سعيد، صولا عمر، إدوارد، حسام داغر، محمد مهران وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويناقش قضايا هامة في المجتمع.

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ويناقش مسلسل حضرة العمدة عدة قضايا هامة لي المجتمع أهمها زواج القاصرات، الإتجار بالبشر ختان الإناث والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، والابتزاز الإلكتروني والتطرف الديني  وتمكين المرأة، واللجان الإلكترونية وتأثيرها على المجتمع وإثارة الفتن والراي العام خاصة التي يقودها الإرهابيين والخارجين عن القانون، وغسيل الأموال.

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