«حضرة العمدة» الحلقة 19.. روبي تسلم شيري أشرف مذكراتها الشخصية لهذا السبب

رصدت أحداث الحلقة 19 لمسلسل حضرة العمدة، بطولة النجمة روبي، تصاعد فى الأحداث بشكل كبير، خاصة من خلال مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية منها زواج القاصرات والذباب الإلكتروني.

تفاصيل الحلقة 19 لأحداث مسلسل حضرة العمدة

كما شهدت الحلقة، ذهاب "صفية حامد" وتجسدها الفنانة الشابة شيرى أشرف، إلى منزل «صفية عارف الفارس» عمدة قرية تل شبورة وتجسدها النجمة روبي، فى القاهرة، بناءً على طلب الأخيرة بذلك من «صفية حامد» التى تسافر بشكل متكرر إلى القاهرة بحكم دراستها فى كلية الطب بجامعة القاهرة، وتابعتها على الهاتف المحمول.

حضرة العمدة تجهز مفاجأة لـ «صفية حامد»

وبمجرد وصول «صفية حامد» إلى منزل، أكدت لها حضرة العمدة، انها تجهز لها مفاجأة كبيرة، ووصفت لها فور دخولها مكان المكتب الخاص بها وفتح أحد الأدراج وحصولها على مذكراتها الشخصية، ما أثار فرحة ودهشة «صفية حامد» من ذلك الأمر خاصة أنها تعتبرها بمثابة قدوة لها، وترى فيها أحلامها وطموحها كامرأة قدوة لها فى خدمة المجتمع وأهالي قرية «تل شبورة» وتتقترب منها شيئاً فشيئًا باعتبار أن العمدة نجلة عم والدها أيضا ومن هنا تتوالى الأحداث، وهو شعور متبادل من حضرة العمدة التي وجدت في «صفية حامد» فتاة جميلة تتقن دراستها ولديها اهداف كثيرة لتحقيقها في المستقبل.

مشاركة الموهوبين في حضرة العمدة

ويشهد مسلسل «حضرة العمدة» الذي ينافس بقوة فى الماراثون الرمضانى الحالي، مزيج درامي مختلف يجمع بين أكثر من 25 نجم ومشاركة 36 ممثل شاب تم اختيارهم بعناية شديدة، وتم تدريبهم من خلال ورشة متخصصة ليحصلون على فرصة مميزة، ليُمثل هذا الشكل الدرامى إضافة لصناعة الفنون في مصر، وإتاحة للمشاهد المصرى والعربى للاستمتاع بنمط مُختلف من الأعمال الدرامية التى تجمع بين جيلين مختلفين، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

شيرى أشرف تسعى لتحقيق حلم النجومية

شيرى أشرف، هى إحدى المواهب الشابة التى تسعى لتحقيق حلم النجومية والشهرة، وهي طالبة في مركز الابداع الفني الدفعة الثالثة بقيادة المخرج خالد جلال، عشقت الفن منذ نعومة أظافرها وهي في سن الثامنة، حيث التحقت شيري أشرف بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، وتدرجت من عزف الكمان إلى عزف آلة الأبوة تلك الآلة المنفردة بنوعها ولها مواهب محددة التي نادرًا ما يختارها أحد، لكنها أرادت النجاح والانفراد حتى التحقت بأوركسترا المعهد، ثم شاركت فى برنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، وشاركت في حفل «موكب الكباش» الذي أبهر العالم، والعديد من العروض المسرحية، رشحها لدور «صفية حامد» acting coach أحمد مبارك، الذي آمن بموهبتها أثناء فترة تدريبها في برنامج «الدوم» الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم المواهب الشابة.