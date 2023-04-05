الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«حضرة العمدة» الحلقة 14| شيرى أشرف «صفية» نجلة محمود حافظ وبسمة وقدوتها روبي

شيرى أشرف
شيرى أشرف

تشهد الحلقة 14 من مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، والذي يعرض بشكل حصري على شبكة قناة الحياة الفضائية، تصاعد فى الأحداث بشكل كبير.

تفاصيل دور شيرى أشرف فى «حضرة العمدة» 

وتظهر لأول مرة الفنانة الشابة شيرى أشرف، خلال أحداث الحلقة 14 وتجسد شخصية «صفية» نجلة «حامد» النجم محمود حافظ، و«كابر» الفنانة بسمة وهى طالبة مغتربة فى المدينة الجامعية، لكلية الطب جامعة القاهرة، تتقن دراستها ولديها اهداف كثيرة لتحقيقها فى المستقبل، تعود فى فترة إجازتها إلى منزلها فى قرية تل شبورة، وتتعرف على عمدة القرية «صفية عارف الفارس» وتجسدها روبي، ومن تلك اللحظة ترى فيها أحلامها وطموحها كامرأة قدوة لها فى خدمة المجتمع وأهالى قرية «تل شبورة» ومن ثم تتقترب منها باعتبار أن العمدة نجلة عم والدها أيضا ومن هنا تتوالى الأحداث.

ملخص أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 13| مناقشة قضايا تجارة المخدرات والميراث والتطرف الديني

 

 

شيري أشرف

مشاركة «شيري» فى مسلسل «حضرة العمدة» جاءت فى إطار حرص مجموعة فنون مصر، للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، على تبني ودعم المواهب الشابة، فى كافة أعمالهم الدرامية، وإتاحة الفرصة أمام الكثير من الوجوه الواعدة من خريجى ودارسى المعاهد الفنية والمسرحية المتخصصة.

مسلسل حضرة العمدة 

ويشهد مسلسل «حضرة العمدة» الذي ينافس بقوة فى الماراثون الرمضانى الحالي، مزيج درامي مختلف يجمع بين أكثر من 25 نجم ومشاركة 36 ممثل شاب تم اختيارهم بعناية شديدة، وتم تدريبهم من خلال ورشة متخصصة ليحصلون على فرصة مميزة، ليُمثل هذا الشكل الدرامى إضافة لصناعة الفنون في مصر، واتاحة للمشاهد المصرى والعربى للاستمتاع بنمط مُختلف من الأعمال الدرامية التى تجمع بين جيلين مختلفين، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

شيرى أشرف، هى إحدى المواهب الشابة التى تسعى لتحقيق حلم النجومية والشهرة، وهى طالبة في مركز الابداع الفني الدفعة الثالثة بقيادة المخرج خالد جلال، شاركت فى برنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، وشاركت في حفل «موكب الكباش» الذي أبهر العالم، والعديد من العروض المسرحية، رشحها لدور «صفية حامد» acting coach أحمد مبارك، الذى آمن بموهبتها أثناء فترة تدريبها فى برنامج «الدوم» الذى أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم المواهب الشابة.

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