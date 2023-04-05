ملخص أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 13| مناقشة قضايا تجارة المخدرات والميراث والتطرف الديني

تصاعدت أحداث مسلسل حضرة العمدة، للنجمة روبي، والذي يعرض بشكل حصري يوميا على شبكة قناة الحياة الفضائية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وشهدت الحلقة 13 العديد من الأحداث المثيرة، المليئة بالتشويق والغموض التى يبحث الكثير عنها من خلال مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل.

الاجتماعي خاصة أن الحلقة رصدت العديد من القضايا الهامة منها تجارة المخدرات والتطرف الدينى والميراث.

«الدستور» يرصد لكم ملخص و أبرز أحداث الحلقة 13 فى السطور التالية..

ـ قامت مشادة كلامية حادة بين «ضرغام دهيشة» ويجسده النجم أحمد بدير، وأحد رجاله «تقيل» ويجسده الفنان الشاب عمرو صحصاح، داخل مخزن «ضرغام» الذى يصنع فيه المخدرات، بسبب أنه اكتشف نقص فى البضاعة التى يجهزون لها لتوزيعها على شباب قرية «تل شبورة» وهو يعمل فى تجارة الأيس، والذى يعد أخطر أنواع المخدرات، خاصة انه يدخل جسم الشباب بسرعة رهيبة، حيث يفوق إدمان «الأيس» سرعة إدمان الكوكايين بثلاثة أضعاف.

ـ يبرر «تقيل» قلة المخدرات والساعة فى المخزن، بسبب الإجازة التى حصل عليها لزواجه، ومن ثم يلجأ «ضرغام» أحمد بدير، إلى «نعمات» وتجسدها الفنانة نهلة سلامة، لتوفر له مواد مخدرة لصنع «الايس» باعتبارها تمتلك صيدلية برفقة زوجها «نجيده» ويجسده الفنان إيهاب فهمى، وهى ستارة لوجههما الخفى خاصة أنهما يعملان فى الصفقات المشبوهة ومع الجماعات الإرهابية.

ـ فيما شهدت الحلقة إلقاء الضوء، على مشكلة يواجهها مجموعة كبيرة من العائلات البسيطة فى الأرياف وهى نسبة توزيع الأعلاف علي الفلاحين، وتفضيل أشخاص عن غيرهم، وهو ما يضر بالأرض الزراعية، والإنتاج الزراعي.

ـ اجتمعت العمدة «صفية عارف الفارس» روبي، فى منزل والدها مع شقيقاتها الفنانة دينا، والفنانة الشابة خلود عز، للحديث عن مصير «الميراث» الخاص بهم، خاصة بعد تولى «صفية» عمودية قرية «تل شبورة».ط، ومن هنا تتصاعد الأحداث لمناقشة قضية «الإرث» التى يعانى منها الكثير من العائلات، عندما يكونوا أفراد الأسرة بنات ليس لديهم شقيق رجل، ويكون المتحكم فى رأس المال أبناء العم.

ـ الشكوك ملئت قلب «صفية» من ناحية «المستشار جلال» أحمد رزق، نجل عمها فى الاحداث، الذى كان سبب رئيسى فى إقناعها لتوليها منصب عمودية قرية تل شبورة، بعدما تأكدت أنه يقوم بفعل اي شيء من أجل مصالحه الشخصية ولن تهدأ الا ان تعرف ماذا يفعل، وحتى إن تحصل على الميراث الخاص بها وبشقيقاتها.

ـ انتهت الحلقة بمشهد مليء بالإثارة والتشويق، بعدما ذهبت روبي، لحماية أسرة باسيلي ويجسده الفنان القدير جميل برسوم، من الجماعات الإرهابية التى تحرم على الإخوة الأقباط الاحتفال بليلة العيد.

أحداث وأبطال مسلسل حضرة العمدة

يناقش مسلسل حضرة العمدة، العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية الهامة منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والزواج المبكر أو زواج القاصرات، الميراث، والهجرة غير الشرعية، التطرف الدينى، وغيرها ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ودينا، ووفاء عامر، وبسمة، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وانتاج مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عادل أديب.