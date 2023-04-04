الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 13 من «حضرة العمدة».. جدل حول الميراث بين «روبي» وشقيقاتها

حضرة العمدة
حضرة العمدة

سلطت الحلقة 13 من مسلسل “حضرة العمدة”، الضوء على أزمة توزيع الأعلاف على الفلاحين ومحاباة التجار لبعض الفلاحين على حساب البعض الآخر، الأمر الذي دفعها للتدخل لحماية الأرض الزراعية والحفاظ على إنتاجيتها.

تفاصيل الحلقة 13 لمسلسل حضرة العمدة

وخلال الأحداث، دار حوار بين «صفية الفارس» وإخوتها البنات حول أخطاء الحسابات، الأمر الذي أثار مخاوف الفتيات وتراجعوا عن مطالبتها بميراثهن باعتبارها عمدة البلد، ودار بينهن جدلًا حول المتسبب في تلك الأخطاء وانحسرت الشكوك في اثنين “حامد” و “جلال".

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وأبرز النجوم في المسلسل، أحمد رزق ، أحمد بدير، صلاح عبدالله، محمود عبد الخالق، محمد محمود عبدالعزيز، وفاء عامر، دينا، بسمة، سميحة أيوب، محمود حافظ، محمود عبد المغني، أدوار ،احمد بدير، صولا عمر، إيهاب فهمي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتأليف إبراهيم عيسي، وإخراج عادل أديب.


مواعيد مسلسل حضرة العمدة
يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وإنتاج الشركة المتحدة يومياً الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة.


ويناقش مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي العديد من القضايا المهمة والاجتماعية مثل زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر، تمكين المرأة، التطرف الديني والمتاجرون بإسم الدين وأيضا سيدات القري المهمشين والمنسيين بين أفراد المجتمع وتسليط الضوء علي المرأة وأنها قادرة علي تحدي ك الصعوبات والعمل مثلها مثل باقي أفراد المجتمع.

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