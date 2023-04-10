الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب: أمريكا تتجسس على حلفائها بقدر ما تتجسس على أعدائها

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن الوثائق الأمريكية المسربة الأخطر فيها أن الدولة العميقة في إسرائيل هي التي تدير الاحتجاجات الشعبية بقانون الإصلاح الحالي، وكذلك عمليات التجسس على الكوريتين.

أمريكا كانت تتجسس على فرنسا وألمانيا

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا كانت تتجسس على فرنسا وألمانيا والأدبيات الأمريكية وبات معروفًا عنها أنها تتجسس على حلفائها بقدر ما تتجسس على أعدائها.

وأكد أن أمريكا هي صاحبة أكبر فضيحة تجسس داخلية والوثائق تتسق مع النهج العام الأمريكي داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن أمريكا أكثر دولة خانت حلفائها وتنصلت منهم، مشيرًا إلى أنها في سنوات الربيع العربي لم تتأمر إلاعلى حلفائها القدامى لتحويل الشرق العربي لقاعدة للإرهاب.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إنه يجب على أوروبا أن تبتعد عن الولايات المتحدة وتخرج من سيطرتها وهو الأمر الذي طالب به أكثر من رئيس فرنسي. 

الكاتب الصحفى أمريكا تتجسس حلفائها أعدائها فرنسا المانيا الوثائق الأمريكية المسربة

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