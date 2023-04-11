"من العيال وخلفتها لكيف نربى طفلا ومراهقا".. كتب تساعدك في تربية ابنائك؟

يلعب أدب الطفل دوراً هاماً فى تثقيف أطفالنا وأبنائنا من المراحل العمرية المختلفة وحتى سن المراهقة، وهو ما تنميه الإصدارات الجديدة التي تخاطب أطفالنا وتركز على تشكيل وعيهم ووجدانهم، وهو الدور الذى يركز عليه المركز القومي لثقافة الطفل، وعدد من دور النشر، فى السطور التالية نستعرض أبرز الإصدارات الجديدة للأطفال.

- علاء حمروش.. نصف عقد من ثقافة الطفل

كتاب " دكتور علاء حمروش.. نصف عقد من ثقافة الطفل" للباحثة مها ثاقب و إخراج مريم فريد، وهو عن الدكتور علاء حمروش رئيس المركز القومي لثقافة الطفل الأسبق، ويعد من الإصدارات الجديدة عن المركز القومي لثقافة الطفل .

وتولى الدكتور علاء حمروش رئاسة المركز القومي لثقافة الطفل في التسعينيات من القرن الماضي ولمدة خمس سنوات برؤية شاملة.

وفى مقال عن الكتاب يقول الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف بموقع "روز اليوسف" :" فرحت حين عرضت على الباحثة مها ثاقب أن تعد كتابًا عن الدكتور علاء حمروش وزادت فرحتي أكثر حين تيقنت أن الجميع يشعرون بسعادتي حين تأتي سيرة الرجل أمامى وأبادلهم محبته واحترامه وتقديره.

وتابع فكان كتاب – علاء حمروش نصف عقد من ثقافة الطفل، للباحثة مها ثاقب وإخراج مريم فريد،عن الدكتور علاء حمروش رئيس المركز القومي لثقافة الطفل الأسبق نتاجًا لهذا العرفان من قبل الجميع في المركز ونتيجة طبيعية لمحبة خالصة وتقدير كبير لرجل كان يفضل أولاد الناس على أولاده ويعطيهم كل وقته بمحبة وإخلاص، هذا الرجل الذى ينتمى لأسرة عريقة فى محبة هذا الوطن، فوالده عضو مجلس قيادة الثورة الأستاذ أحمد حمروش، الرجل المثقف الذى كان له دور مهم فى ثورة يوليو، وكان له رؤية مختلفة عن الكثيرين من أعضائها جعلته فى مقدمة مثقفيها".

- "العيال وخلفتها" كتاب جديد لأية محمد كمال

صدر حديثا كتاب في مجال الطفل، من أجل تربية سليمة وتأسيس أجيال واعية، الكتاب بعنوان "العيال وخلفتها" لآية محمد كمال.

ويعتبر كتاب "العيال وخلفتها" نتاج وحصيلة قراءات ودراسات الكاتبة، وخلاصة تجارب واستشارات في كثير من الحالات، التي تواجهها آية محمد كمال كمدربة ومرشدة أسرية

ويعد الكتاب كتالوج لكل أم سترزق بمولودها الأول ولديها رغبة في معرفة طرق التعامل الصحيح مع طفلها منذ مولده، والكتاب سيساعدها فى أدراك أسباب وحل أهم وأكثر المشاكل عند الأطفال مثل (العناد – الغيرة – السرقة – الكذب… إلخ) ولكن بشكل مختصر ومفيد ومبسط الكتاب سيحول رحلة التربية من المشقة الى المتعة.

- "كيف نربي طفلاً ومراهقاً".. كتاب عن تنشئة الأبناء بصورة اجتماعية

عن دار المعارف صدر حديثًا كتاب للدكتورة الأول إيمان عبد الله محمد، بعنوان "كيف نربى طفلاً ومراهقًا"، وشارك خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

ويحوى الكتاب بين طيَّاته كيفية تنشئة الأبناء بصورة اجتماعيه سوية، من خلال تدريب الآباء على طرق التعامل مع أبنائهم، وأساليب التربية الإيجابية.

كما يضم أهم مشاكل الأطفال والمراهقين، وكيفية التعامل معهم فى تلك المراحل الخطرة، وطرق علاجها، وكيفية التعرف على الاضطرابات النفسية لهم.

وكذلك يضم الكتاب شرحًا للظواهر الخطيرة، مثل الانتحار والإدمان السلوكي ومخاطر التكنولوجيا على الأبناء والحياة الأسرية، وكذلك خبايا وأسرار عالم الطفولة والمراهقة، ودور الأسرة فى معرفتها والتعامل معها ..

- السفر الى ممالك الخيال.. قصة للأطفال

صدر حديثاً من إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل كتاب " السفر إلى ممالك الخيال " الصادر عن سلسلة "دراسات وبحوث ثقافة الطفل"، من إعداد د. فاروق إبراهيم.