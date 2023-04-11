الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى الأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

مع بداية اليوم العشرين في شهر رمضان المبارك سعى المواطنين لشراء احتياجاتهم من المأكل ومعرفة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق المصرية عبر جوجل، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء ببورصة الدواجن اليوم، ببداية التعاملات، حيث ستتراوح كافة أسعار الدواجن البيضاء ما بين مبلغ 68 جنيهًا وقيمة 69 جنيهًا، طبق ما أعلنته بورصة الدواجن، وسيعود ذلك نتيجة ضخ الدولة لكميات كبيرة من الفراخ المجمدة، وهي التي تباع بالمجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات، ومعارض «أهلا رمصان» بمبلغ 65 جنيهًا.

 

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق المصرية 

وتستعرض "الدستور"  أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وبخلاف التراجع في أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، سجلت أسعار الفراخ الساسو ما بين مبلغ 85 جنيهًا وقيمة 87 جنيهًا.

 

أﺳﻌﺎر اﻟدواﺟن اﻟﺑﯾﺿﺎء اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

وأسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 ستتراوح ما بين  مبلغ 68 جنيهًا و69 جنيهًا بأرض المزرعة.

 

أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺗﺎﻛﯾت اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

وأسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، الأبيض ما بين مبلغ 5 جنيهات و5.25 جنيه، والكتاكيت الساسو بيور ما بين مبلغ 10 جنيهات وقيمة 11 جنيهًا، والكتاكيت ساسو ما بين مبلغ 9 جنيهات و10 جنيهات، والكتاكيت البلدي ما بين مبلغ 4 جنيه و4.4 جنيه، والكتاكيت الهجين اليوم الثلاثاء ما بين مبلغ 5 جنيهات و6 جنيهات.

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أﺳﻌﺎر اﻟﺑط اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

وعن أسعار البط اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، سجل البط مسكوفي وهو عمر يوم، ما بين مبلغ 30 جنيها و32 جنيهًا، وسعر البط الفرنساوي اليوم ما بين مبلغ 9.5 جنيه و10.5 جنيه.

 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

ووصلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، بالنسبة للبيض الأبيض ما بين مبلغ 98 جنيه و99.75 جنيه، والبيض الأحمر اليوم الثلاثاء ما بين مبلغ 99 و100.75 جنيها، والبيض البلدي ما بين مبلغ 99 جنيه و100 جنيه.

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