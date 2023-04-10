الليالي الوترية رمضان 2023 وأفضل دعاء في ليلة القدر

الليالي الوترية في رمضان تبدأ في العشر الأواخر من الشهر ، ويتحرى المسلمون مواعيدها لأن بها ليلة القدر التي قال عنها الله في القرآن الكريم خير من ألف شهر ، وتبدأ الليلة الوترية من مغرب الليلة الزوجية حتى فجر الليلة الوترية ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي الليالي الوترية رمضان 2023 وأفضل الأدعية فيها .

الليالي الوترية رمضان 2023

يتحرى المسلمون الليالي الوترية رمضان 2023 لأن بها ليلة القدر التي هي من أفضل الليالي التي خلقها الله ففيها نزل القرآن وتتغير الأقدار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنُسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر" ، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان".

وتبدأ أول الليالي الوترية رمضان 2023 من مغرب يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل ، وتنتهي ليلة 21 رمضان في فجر الأربعاء، الموافق 12 أبريل 2023، وثاني الليالي الوترية رمضان 2023 في حين توافق ليلة 23 رمضان 1444، من مغرب يوم الخميس، الموافق 13 أبريل ، وتنتهي فجر الجمعة، الموافق 14 أبريل 2023.

وثالث الليالي الوترية رمضان تبدأ ليلة 25 رمضان 1444، من مغرب السبت، الموافق 15 أبريل ، وتنتهي فجر الأحد، الموافق 14 أبريل، ورابع الليالي الوترية تبدأ ليلة 27 رمضان 1444، من مغرب الإثنين، الموافق 17 أبريل، وتنتهي فجر الثلاثاء، الموافق 18 أبريل ، أما آخر الليالي الوترية رمضان تكون ليلة 29 رمضان 1444، من مغرب الأربعاء، الموافق 19 أبريل ، تنتهي ليلة 29 رمضان 1444، فجر الخميس، الموافق 20 أبريل.

دعاء ليلة القدر

يردد المسلمون دعاء ليلة القدر والتي تكون في العشر الأواخر من رمضان وخاصة في الليالي ، ومن أفضل دعاء ليلة القدر حسب السنة البنوية ، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله “إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها”، قال: قولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني”.

الرسول علّم السيدة عائشة كيفية الدعاء، فقال لها: يا عائشة عليك بالجوامع والكوامل، قولي “اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم”.

وتابع صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدًا.