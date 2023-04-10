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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. صدمة أهل جعفر بعد قرار النيابة بحبسه

محمد رمضان
محمد رمضان

صدمة كبيرة تعرض لها أهل “جعفر” الذي يسجد دوره النجم محمد رمضان وذلك بعد قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بجلب مواد مخدرة من الخارج ضمن أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

وابلغ محامي “جعفر العمدة” كل من “وصيفة” التي تجسد دورها هالة صدقي، و"نعيم" الذي يجسد دوره الفنان عصام السقا، وزوجاته كل من “ثريا” و"عايدة" و"دلال" “ونرجس” أن وكيل النيابة أمر بتفريغ كاميرات مطار لبنان وأنه حال ثبوت التهمة على “جعفر” سيتم الحكم عليه بالإعدام شنقا أو على أقل تقدير الحبس بالمؤبد 25 عاما وحلت صدمة كبيرة على أهل جعفر.

وانتهت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 على توقيف رمضان في المطار والقبض عليه بعدما دس له مجهول حفنة من المخدرات في حقيبته، وأنكر معرفته بزينة وقال إنها طليقته وقابلها صدفة حتى لا يتم القبض عليها معه، وفي وقت سابق كان ألمح كارم فتح الله بأنه سيتخلص من رمضان نهائيًا ولن يستطيع العودة. 

أبرز أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18.. شوقي فتح الله يسيطر على الحي

ويشارك رمضان عدد من النجوم والنجمات منهن زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر.

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  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أحداث مسلسل جعفر العمدة 

  • وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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