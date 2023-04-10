بعد القبض على محمد رمضان.. موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

بعد القبض على النجم محمد رمضان، يترقب الجمهور عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19 بطولة النجم محمد رمضان اليوم، بعدما انتهت الحلقة السابقة على أحداث مشوقة على رأسها المعركة التي دارت في حي السيدة زينب بين عائلة فتح الله وعائلة جعفر في غياب الأخير بسبب سفره إلى لبنان برفقة زوجته الرابعة الفنانة "زينة".

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وانتهت مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 على توقيف رمضان في المطار والقبض عليه بعدما دس له مجهول حفنة من المخدرات في حقيبته، وأنكر معرفته بزينة وقال أنها طليقته وقابلها صدفة حتى لا يتم القبض عليها معه، وفي وقت سابق كان ألمح كارم فتح الله بأنه سيتخلص من رمضان نهائيًا ولن يستطيع العودة.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء، كما يعرض علىdmc الساعة 10.15 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

ويشارك رمضان عدد من النجوم والنجمات منهن زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر.