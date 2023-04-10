الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جورى بكر: دور وداد فى "جعفر العمدة" أذانى نفسيًا

جوري بكر
جوري بكر

قالت الفنانة جوري بكر إن شخصية "وداد" التي قدمتها في مسلسل "جعفر العمدة" كانت صعبة، مشيرة إلى أن المخرج محمد سامي له نظرة في اختيار الممثلين، وقد ساعدها  في إظهار جوانب هذه الشخصية الشريرة. 

وأضافت الفنانة جوري، عبر برنامج "هو ليلة في ٣٠ ليلة" على "ميجا إف إم" في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن والدها ووالدتها وأخاها لم يصدقوا تجسيدها تلك الشخصية الشريرة.

وأضافت، عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة "دنيا صلاح عبدالله"، أنها وافقت على الدور فور مكالمة جمعت بينها وبين المخرج محمد سامى، وأنها شعرت بالخوف أثناء قراءتها السيناريو.

وكشفت عن أن دور "وداد" قام بإيذائها نفسيا، وكان تحديا كبيرا مع نفسها أنها تنجح في تجسيد تلك الشخصية.

وأشارت جوري إلى أن كل التفاصيل الخاصة بشخصية (وداد) من أزياء واكسسوارات وأسلوب حديثها، كانت موجودة وجاهزة فى الإسكريبت الخاص بالمسلسل.

وقالت جوري إنها تشعر بالسعادة بالعمل مع الفنان محمد رمضان، وهذا المسلسل يعد التعاون الثاني معه.

من جهتها، أشارت الفنانة إيمان العاصي إلى أنها تجسد شخصية دلال في مسلسل "جعفر العمدة"، وهي شخصية تتألم من فكرة أن زوجها متزوج عليها من 3 أخريات، وأنها مرتبطة بشدة بزوجها "جعفر"، مضيفة أن الشخصية بها تناقضات كثيرة فهي ذكية وخبيثة وقوية أمام أهلها، وضعيفة أمام زوجها.

وأضافت أنها تأثرت بشخصية دلال لدرجة كبيرة، حتى في المنزل ابنتها تقول لها: "إيه يا دلال في ايه، احنا في البيت مش في اللوكيشن"، فهي شخصية مؤثرة جداً أثرت في الجمهور في الشارع المصري والعربي. 

وأكدت إيمان أن المخرج محمد سامي لديه حبكة فنية، حيث دائما ينجح في أن يجعل المشاهد يتعلق بأعماله الفنية، كما يقوم سامي بتمثيل الشخصية أمام الممثل لكي يوصل الدور والشخصية له. 

وأكدت أن فريق العمل كان لديهم إحساس بنجاح المسلسل أثناء التصوير، قائلة: "المسلسل كده لسه ما بدأش ولسه فيه مفاجآت وأحداث جديدة وكتيرة".

الفنانة جوري بكر جوري بكر هوليلة في ٣٠ ليلة ميجا إف إم وداد جعفر العمدة المخرج محمد سامى

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