بسمة وهبة عن حوارها مع الباز: "أصعب شىء تلميذة تحاور أستاذها"

رحّبت الإعلامية بسمة وهبة بالدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، قائلة إن أصعب حاجة أن تحاور تلميذة أستاذها وتحاوره هارد توك شو.

وأضافت بسمة، خلال تقديم برنامج "العرافة" المذاع على قناة "النهار": "أرشيفك مليان خير ورزق"، حيث قدّمت الدكتور محمد الباز، قائلة: "هوايته المعارك، ويذهب مع خصومه لأبعد مدى".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.