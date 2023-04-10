الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 19.. يمكنك التعرف على موعدها من هنا

عملة نادرة
عملة نادرة

يعرف عن الصعيد أن لديهم بعض من العادات والتقاليد التي يتبعونها، وأبرزها حرمان المرأة من ميراثها، كون المرأة الصعيدية لا تورث، وذلك ما تبرزه الفنانة نيللي كريم من خلال مسلسل عملة نادرة الذي يعرض يوميًا خلال الموسم الرمضاني.

وارتفعت معدلات البحث عن موعد عرض مسلسل “عملة نادرة” الذي تعرض مجموعة قنوات “سي بي سي”.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور موعد عرض مسلسل عملة نادرة لاستكمال متابعة الأحداث التي شهدت تطور خلال حلقة أمس..

موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 19

ويعرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 19 اليوم الإثنين، في تمام الساعة 7.30 مساءً على قناة سي بي سي cbc، وتتم إعادة عرض مسلسل عملة نادرة مرة أخرى في تمام الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء على نفس القناة، و يمكنك مشاهدة مسلسل عملة نادرة على قناة CBCدراما الساعة 8.45 مساء والإعادة تتم الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء، ويعرض مسلسل عملة نادرة أيضًا عبر منصة “واتش آت”.

 

أبطال مسلسل عملة نادرة

يشارك بمسلسل “عملة نادرة” عدد كبير من نجوم الفن، من بطولة الفنانة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب ونجوم الفن المختلفين.

“عملة نادرة” من تصوير أحمد فهيم، ومهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

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