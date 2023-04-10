السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف طفل مقابل فدية بدائرة مركز أخميم بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ع.ص.ن" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بخطف الطفل المجنى عليه "م.ح"مقابل فدية بدائرة مركز أخميم.



تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه باختفائه وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج الطفل إلى أحد الأماكن وخطفه فى سيارة وطلب فدية قدرها 500 ألف جنيه من أسرته مقابلة إطلاق سراحه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كان تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز شرطة المراغة، بوصول المدعو «محمود. ع. ض. ع»، سن 34 عاما، عامل زراعي، يقيم بدائرة المركز، مصابا باشتباه نزيف في المخ.

وتبين نشبت مشاجرة بين عاملي زراعة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، وإصابة أحدهما الآخر بنزيف في المخ.

وبإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبالإنتقال أفاد نجل عمه المدعو «أحمد. ع. ض. ع»، 49 عاما، مدرس، يقيم بالناحية، باتهام المدعو «علي. خ. ع»، سن 48 عاما، عامل زراعي، يقيم بالناحية ذاتها، بالتعدي على المذكور بعصا شوم، وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.



وجرى ضبط المتهم بمركز المراغة والأداة المستخدمة «عصا شوم»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

