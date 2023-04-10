الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا شبهة جنائية.. العثور على جثة مسن داخل شقته بـ6 أكتوبر

جريدة الدستور

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة مسن داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مالك الشقة وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

رجال المباحث جثة مسن النيابة المختصة مديرية أمن الجيزة مالك الشقة

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