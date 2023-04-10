الإثنين 10 أبريل 2023
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تعرف على مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل والقنوات الناقله

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

ننشر مواعيد مسلسل كشف مستعجل والقنوات الناقلة له، حيث تعرض اليوم الإثنين رابع حلقات مسلسل كشف مستعجل، على عدد من القنوات الفضائية، بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن، وذلك أن حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في النصف الأول من شهر رمضان على منصة watch it.


مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

ويعد مسلسل كشف مستعجل ضمن المسلسلات المصنفة 15 حلقة ويتم عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، ويعرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائية وهما قناة الحياة الفضائية وقناة دي أم سي دراما، وذلك بالنصف الثاني من شهر رمضان، بعد أن تم عرضه في النصف الأول من رمضان على منصة watch it.

ويقوم ببطولة مسلسل كشف مستعجل الفنان محمد عبد الرحمن (توته)، الفنان مصطفى خاطر، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة إلهام وجدي، ويشاركهم البطولة الفنانة القديرة هناء الشوربجي وعزت زين، وعدد من ضيوف شرف وهما محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب.

مسلسل كشف مستعجل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، وهو أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان، وعرض عليها في النصف الأول من شهر رمضان الكريم ويعرض على القنوات الفضائية في النصف الثاني من شهر رمضان.

قنوات عرض مسلسل كشف مستعجل

تعرض قناة الحياة الفضائية مسلسل كشف مستعجل في تمام الساعة 9.30 مساء، ويعاد 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا، وتعرض قناة DMC مسلسل كشف مستعجل في تمام الساعة 11.30 مساء، ويعاد في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

مسلسل كشف مستعجل

تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي لايت، من خلال أحداث المسلسل وارتكاب عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفي خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توته) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

ويعد مسلسل كشف مستعجل أول أعمال منصة  watch it وتم عرضه على المنصة في النصف الأول من رمضان ويعرض على قنوات التلفزيون بالنصف الثاني من شهر رمضان ويعرض أولى حلقاته. 

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