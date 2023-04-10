الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل نائب رئيس النيابة الإدارية للمفتي

اعدام
اعدام

قررت  الدائرة الخامسة، محكمة جنايات المنصورة اليوم الاثنين، إحالة أوراق المتهم بقتل، نائب رئيس النيابة الإدراية، إلى مفتى الجمهورية لآخذ الرأى الشرعى فى إعدامه من عدنه .

وأحال المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية اثنين من المتهمين إلى محكمة الجنايات لتورطهم فى قتل المستشار، وذلك أثناء قيامه بالتصدى لسرقة مصنع ملك زوجته بنطاق مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية .

وكشفت تحقيقات النيابة إلى قيام المتهم الأول ويدعى " محمد ج " بصدم المتوفى إلى رحمة مولاه المستشار “ محمد . س” بالسياره قيادته رقم ( رط ب 3569 ) واسقاطه ارضا، ولم تقف الواقعة بذلك، بلا زاد على ذلك بان قام بدهسه وارداه قتيلا، أمام نجله، وفر هاربا من مكان الواقعه إلى أن أمكن ضبطه.

وأضافت التحقيقات حيث تخلص الواقعه عند اكتشاف المتوفى إلى رحمة مولاه لسرقه بعض المعدات الخاصه بالمصنع ملكيه زوجته على فترات، وظل يبحث فى الأمر إلى أن اكتشف أن وقائع السرقات تتم أثناء تولى أحد المتهمين الثانى ويدعى طارق  الورديه ليلا والذى يعمل كفرد امن بالمصنع.

الدائرة الخامسة المتهم نائب رئيس النيابة الإدراية مفتى الجمهورية محكمة جنايات المنصورة المحامي العام

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