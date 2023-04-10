الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ثقافة الفيوم تواصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية بقرية منشأة الجمال

ثقافة الفيوم تواصل
ثقافة الفيوم تواصل فعاليات ليالى رمضان الثقافية بقرية منشأة

واصل فرع ثقافة الفيوم، تقديم فعاليات واحتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحفل كبير بالوحدة المحلية لقرية منشية الجمال بحضور محمد فتحي نائب رئيس مجلس طامية، وحجاج ياسين نقيب المحامين، وعدد كبير من العمد والمشايخ والمهتمين بالشأن الثقافي بمركز ومدينة طامية.

جاء ذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ومن خلال اقليم القاهرة الكبري برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة ترحيبية بالحضور ل تيسير مخيمر رئيس الوحدة تلاها كلمة مدير البيت والذي تحدث فيها عن برنامج شهر رمضان الثقافي والفني والذي يجوب شوارع القري والنجوع لتوصيل خدمة ثقافية لأهالي مدينة طامية تلاها محاضرة بعنوان بعنوان" ثقافة إستهلاك المصريين لشهر رمضان" حاضرتها راضية إدريس والتي أكدت أن شهر رمضان أصبح لدى البعض له طقوس بالإضافة إلى تخزين الطعام وشراء كمية كبيرة من الطعام فهو طقس احتفالي وهو موروث ثقافى خاطئ ونحن نقوم بعمل خطئين الأول أننا نشترى كثيرا ونخزن كثيرا ونهدر كثير وهو له تأثير مضاعف وهذا يؤثر بشكل كبير على الناس والأسعار.

أعقب ذلك أمسية شعرية للشعراء محمد جمعة، وحمدي الأمين، وأحمد جمال بأجمل القصائد التي قيلت في حب الوطن واختتم الحفل بعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية بثقافة الفيوم بقيادة عادل ربيع.

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ثقافة الفيوم تواصل فعاليات ليالي رمضان بقرية منشأة الجمال طامية

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