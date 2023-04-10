الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوانك: دفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة. 

 

وشدد محافظ أسوان على الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان. 

 

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة أن تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم مواصلة الجولات الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة والتى يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالى 4800 نسمة. 

 

وأشار إلى أنه تم تفقد مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ومياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تنفيذ تراوحت ما بين 90 إلى 100% ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة 95 % ، وأيضاً تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعى ، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب السيالة والمحرقة بنسب 90 % ، علاوة على تفقد مشروع تطوير مركز شباب أبو هور بنسبة 85% ، بجانب تفقد الأعمال الجارية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية السيالة وايضاً مشروع توسعات مدرسة السيالة والمحرقة للتعليم الأساسى بنسبة 80 %. 

 

وقد أكد المهندس ناجح مصطفى أنه خلال الجولة الميدانية تم رصد الملاحظات وتذليل العقبات مع سحب الأعمال من الشركات المنفذة لبعض المشروعات وإسنادها إلى شركات أخرى من أجل رفع معدلات التنفيذ وضمان الإنتهاء من المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة. 

 

جدير بالذكر أن من جهة أخرى كان وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الدعم والمسانده لإنجاح فعاليات القافلة الطبية للعيون لتلاميذ المدارس الإبتدائية والإعدادية بمركزى أسوان ونصر النوبة ومنها توفير سيارة مينى باص لنقل التلاميذ لمقر تمركز القافلة الطبية والعودة بهم إلى مدارسهم بعد توقيع الكشف الطبى اللازم. 

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IMG-20230410-WA0064
IMG-20230410-WA0064
IMG-20230410-WA0066
IMG-20230410-WA0066
محافظ أسوان وحدة حياة كريمة الجولات الميدانية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمه قرية أبو هور

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